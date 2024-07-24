Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 20:30 (Di mercoledì 24 luglio 2024) Viabilità 24 LUGLIO 2024 ORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE VA NORMALIZZANDOSI SU TUTTA LA RETE VIARIA DELLA Regione. TROVIAMO ANCORA BREVI CRITICITÀ A Roma SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA. IN USCITA DA Roma ANCORA CODE VERSO OSTIA SULLA VIA DEL MARE E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALA FEDE SEMPRE VERSO OSTIA CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E ISOLA SACRA ANCHE SU VIA PONTINA TROVIAMO CODE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA VERSO LATINA. SPOSTIAMOCI A SUD SULL’APPIA A TERRACINA CODE SU VIA Roma IN DIREZIONE DEL PORTO, MENTRE A FORMIA CODE SU APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE REPUBBLICA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19:45 - SPENTO L’INCENDIO A CAPANNELLE, I TRENI REGISTRANO COMUNQUE 100 MINUTI DI RITARDO. VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA PER INFORMARE DELLA FINE DELLE CODE NEL TRATTO, TRAFFICO SCORREVOLE SIA IN DIREZIONE FIRENZE CHE VERSO ROMA CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRA DOVE A CAUSA DI UN NUOVO INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO, ALTRE CODE EPR TRAFFICO LE TROVIAMO ANCHE TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 18. SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE E PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA CON RIENTRO IN AUTOSTRADA AD ORVIETO PRESTARE ATTENZIONE AD UN ALTRO INCIDENTE, QUESTO VERSO ROMA, TRA MAGLIANO E PONZANO AL KM 514 CI SPOSTIAMO A ROMA SUL GRA RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, DA NOMENTE E LA RUSTICA E TRA APPIA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 18:45 - IN USCITA DA ROMA TROVIAMO ANCHE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA LAURENTINA A VI ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO ALTRE CODE PER INCIDENTE INTERESSANO LA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E GIARDINO DI ROMA VERSO OSTIA E SEMPRE VERSO OSTIA CODE PER TRAFFICO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, IN DIREZIONE DI LATINA CI SONO CODE TRA VIA LAURENTINA E CAMPO VERDE INFINE RESTA ANCORA SOSPESO IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLE FL6 ROMA CASSINO ED FL4 ROMA VELLETRI/ALBANO/FRASCATI IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A CAPANNELLE. romadailynews
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