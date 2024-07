Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)24 LUGLIOORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO CHE VA NORMALIZZANDOSI SU TUTTA LA RETE VIARIA DELLA. TROVIAMO ANCORA BREVI CRITICITÀ ASUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA. IN USCITA DAANCORA CODE VERSO OSTIA SULLA VIA DEL MARE E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALA FEDE SEMPRE VERSO OSTIA CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E ISOLA SACRA ANCHE SU VIA PONTINA TROVIAMO CODE TRA CASTELNO E POMEZIA VERSO LATINA. SPOSTIAMOCI A SUD SULL’APPIA A TERRACINA CODE SU VIAIN DIREZIONE DEL PORTO, MENTRE A FORMIA CODE SU APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE REPUBBLICA.