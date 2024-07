Università | arriva a Tor Vergata il nuovo corso di laurea

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A Roma e più precisamente all’di Tor, apre ildiche offrirà nuove opportunità a chi sceglie Medicina L’degli Studi di Roma Torsi appresta ad inaugurare un innovativodiin Medicina veterinaria per l’anno accademico 2024-2025. Questo programma rappresenta una novità assoluta per la regione Lazio e mira a soddisfare le crescenti esigenze del settore, rispondendo efficacemente alle sfide globali in ambito sanitario delineate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Aula dell’universita? Tor-Ansa-Notizie.comIl rettore Nathan Levialdi Ghiron ha espresso grande orgoglio per il lancio di questo, frutto di anni di lavoro e dedizione da parte dell’intera comunità accademica.