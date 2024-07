Strage di Cutro nessuna caccia alle streghe ma è giusto accertare fatti e responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) di Leonardo Botta Il 26 febbraio dell’anno scorso centottanta poveracci si imbarcarono dcoste della Turchia per raggiungere la “terra promessa”; tra loro, migranti somali, afghani, pakistani, siriani, iracheni; non mancavano naturalmente donne e bambini. Affrontarono un viaggio in mare di un migliaio di chilometri, in pieno inverno, chiusi per cinque giorni nella stiva di un malandato caicco prima di schiantarsi vicinocoste di Steccato di. Novantotto furono le vittime accertate.