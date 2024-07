Poga?ar e la doppietta Giro-Tour come Pantani Gotti | In quegli scatti ho rivisto Marco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per lui che fin dalle gare giovanili ha pedalato spesso al fianco di, vedere Tadej Poga?ar scattare di continuo su pendenze al limite dell’impossibile per tutti gli altri è stato quasi un tuffo nel passato: “Quel modo di ‘frullare’, con rapporti e colpi di pedale agili che si trasformano in potenzadi differenze ce ne sono tantissime, ma per quel modo di andare in salita sì, assomiglia molto a”. Ivanda San Pellegrino Terme, un passato da scalatore puro che gli ha portato in dote due Giri d’Italia (1997 e 1999), ha appeso la bicicletta al chiodo nel 2002, ma la sua passione per il ciclismo è ancora intatta e, ovviamente, non si è perso l’impresa che il campione sloveno ha portato a termine conquistando nella stessa stagione sia la corsa rosa che ilde France, 26 anni dopo l’ultima volta riuscita proprio al “Pirata”.