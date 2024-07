Paura nel Salento Volo da cinque metri 20enne cade sulla scogliera

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo l’episodio dei quattro ragazzini feriti perché caduti dalla giostra, ancoranelper una caduta che ha fatto temere immediatamente il peggio. Nel pomeriggio di ieri a Torre Sant’Andrea, sul versante adriatico di Melendugno, una turista di 20 anni è cadutadopo aver fatto undi ben. A lanciare l’allarme sono stati i suoi amici che insieme a lei si stavano godendo la vacanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno messo in salvo la giovane e poi hanno proceduto con le prime cure del caso direttamente sul posto. I medici ne hanno poi disposto il ricovero in Ospedale per ulteriori accertamenti diagnostici.nel, turistafuori pericolo Questi ultimi hanno riscontrato alcuni traumi riportati dallaa causa della brutta caduta.