Pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024 | le favorite Almeno sei candidate al titolo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Domenica 28 luglio inizierà per quanto riguarda lamaschile il torneo delledi. Forse mai come in questa edizione l’equilibrio regna sovrano nell’appuntamento a Cinque Cerchi e dunque lo spettacolo previsto è veramente unico, conseialla medaglia d’oro. Ovviamente, come ci ha insegnato questa disciplina, la sfida sarà tutta nel Vecchio Continente: le medaglie difficilmente prenderanno una strada diversa rispetto a quella europea. Due compagini partono un piccolo gradino sopra tutte le altre: stiamo parlando dell’Ungheria, campionessa mondiale a Fukuoka nel 2023, e la Spagna, trionfatrice iridata a Budapest nel 2022 e oro europeo quest’anno a Zagabria.