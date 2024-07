Palestinesi a Pechino Netanyahu a Washington Incroci strategici sul Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le fazioni rivali Hamas e Fatah hanno firmato una dichiarazione con cui accettano di formare un “governo di riconciliazione nazionale” ad interim per la Cisgiordania occupata e per la Striscia di Gaza una volta che la guerra con Israele sarà conclusa. E così, dopo la normalizzazione dei rapporti tra Iran e Arabia Saudita,si trova a mediare un altro passaggio fondamentale per la stabilità delche riguarderà il percorso di costruzione del potenziale, eventuale, possibile stato palestinese. Usando le parole di Zineb Riboua dell’Hudson Institute, la lettura della situazione può assumere aspetti complicati: “Unendo Hamas e Fatah, la Cina è ora il principale attore nel plasmare la situazione post-Gaza e sta erodendo con successo l’influenza degli Stati Uniti sulla regione”.