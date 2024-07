Morcone la Guardia di Finanzia sequestra 10 600 articoli non conformi in un negozio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi ladi Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di istituto finalizzati al contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri, ha sottoposto a controllo un esercizio commerciale sito a(BN) all’esito del quale sono stati sottoposti a sequestro prodotti nonagli standard di sicurezza. In particolare, a seguito di mirati accertamenti, militari della Tenenza di Solopaca, hanno rinvenuto, presso il predetto esercizio commerciale ed esposti per la vendita, 10.600di vario genere, alcuni dei quali destinati all’uso sulla persona (anelli, bracciali, fermacapelli, prodotti cosmetici ecc.) sprovvisti delle previste informazioni in merito all’origine, alla qualità e alla eventuale presenza di materiali o sostanze nocive per la salute dell’uomo.