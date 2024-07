Mediaset trionfa dominio assoluto su Rai e altre reti | focus ascolti tv

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La stagione primaverile del 2024 si è rivelata un periodo di grande successo per le, che hanno consolidato la loro leadership assoluta nel panorama televisivo. Di seguito, analizziamo i dati forniti dariguardo i risultati registrati delle principali emittenti televisive nel periodo compreso tra il 7 gennaio e il 1 giugno 2024, escludendo la settimana dal 4 al 10 febbraio (Festival di Sanremo non fa testo). Nel confronto tra le principalitelevisive,ha ottenuto una quota di share del 37.8% tra tutti gli individui e un impressionante 41% tra gli adulti di età compresa tra 15 e 64 anni. In confronto, la Rai ha registrato uno share del 36.7% tra tutti gli individui e del 30.8% nel segmento 15-64 anni.come La7 e Sky hanno avuto quote minori, rispettivamente del 4.2% e 7.1% tra tutti gli individui, e del 3.7% e 9.2% tra gli adulti.