LIVE Bellucci-Mannarino 4-5 ATP Atlanta 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 GAME! Scappa via il rovescio di, il quale dovrà tenere la battuta per allungare la durata del primo set. 40-0 Accelerazione vincente con il dritto per il transalpino. 30-0 Spinge la risposta di dritto l’italiano, ma la palla non oltrepassa la rete. 15-0 Smash vincente per. 4-4 GAME! Ace ad uscire per il numero 146 del mondo che conquista ancora a volta a zero un gioco in battuta. 40-0 Altra gran prima per. 30-0 Dritto inside-out vincente per l’italiano. 15-0 A segnocon il passante di dritto. 3-4 GAME! Lunga la risposta di dritto di, primo set che viaggia spedito fino ad ora. 40-0 Secondo ace consecutivo per il transalpino. 30-0 Ace. 15-0 Non passa la risposta di dritto dell’italiano.