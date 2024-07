Kiwior all’Inter? Un solo caso ma difficile | facciamo chiarezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Inter continua con la sua ricerca di un difensore sinistro che possa andare a rimpolpare le fila della retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi. Jacubresta sempre un nome accostato ai nerazzurri, ma il suo arrivo si concretizzerebbein un (. NOME CALDO – Tra i tanti nomi usciti nelle ultime settimane per la difesa dell’Inter, resta caldo anche quello del polacco Jacub. Un profilo che rispecchia anche i dettami della proprietà Oaktree, vista la sua giovane età (parliamo di un classe 2000). Al polacco non dispiacerebbe la destinazione nerazzurra, specialmente con l’arrivo di Riccardo Calafiori all’Arsenal che gli toglierebbe ulteriormente spazio. In questo senso accostare il suo nome al mercato dell’Inter è logico, sebbene le cose siano un po’ più complicate del previsto.