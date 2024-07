Jannik Sinner | Non potrò partecipare alle Olimpiadi a causa di un tonsillite

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 luglio 2024)salta ledi Parigi 2024 adi unache lo ha colpito a pochi giorni dall’inizio dei Giochi. Lo ha annunciato lo stesso tennista azzurro con un post pubblicato sui social nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 luglio, a 48 ore dalla cerimonia inaugurale. “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo nonai Giochi Olimpici di Parigi”, scrive. “Dopo una buona settimana dinamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato unae mi ha fortemente sconsigliato di giocare”. “Perdermi i Giochi – osserva il numero 1 del ranking mondiale – è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio Paese in questo evento importantissimo”.