Il nuoto ha smesso di togliergli il sonno e Caeleb Dressel è tornato

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pochi sport sanno raggiungere la brutalità mentale del. La costante ricerca del miglioramento della propria performance, fino ad alienarsi, nella speranza che sia sufficiente per battere gli altri al momento della resa dei conti. Dopo anni di questo sforzo psicologico disumano,aveva detto basta, dall’alto di una carriera sontuosa, coronata da sette ori olimpici, con un clamoroso cinque su cinque nelle finali disputate a Tokyo. Non era bastato per raggiungere la felicità. A forza di limare ogni cosa nella ricerca esasperata ed esasperante della perfezione, inqualcosa si è rotto. “Avevo creato un mostro. Se non riuscivo a raggiungere un determinato tempo, voleva dire che ero una brutta persona o che non mi allenavo abbastanza.