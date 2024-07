Il G20 di Lula sferra la battaglia contro la fame e la povertà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Partecipare a questa riunione ministeriale della Task Force, che getta le basi dell'Alleanzalae la, è uno dei momenti più importanti dei 18 mesi del mio terzo mandato". Qui "stiamo compiendo un passo decisivo per riportare questo tema al centro dell'agenda internazionale una volta per tutte". Lo ha affermato il presidente brasiliano, Luiz Inacioda Silva, nel suo intervento alla riunione del G20 sulla Task force per l'Alleanza globalela, i cui documenti sono stati approvati per acclamazione, tra gli applausi. "In pieno Ventunesimo secolo, non c'è nulla di così inaccettabile come la persistenza dellae dellaquando abbiamo a disposizione tanta abbondanza, tante risorse scientifiche e tecnologiche e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale - ha osservatonel suo discorso -.