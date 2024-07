G20 approvato il documento fondante dell’Alleanza globale contro la fame e la povertà | Serve una tassa sui super ricchi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nel summit del G20 in corso a Rio de Janeiro è statoillae la. L’Alleanza sarà gestita da un segretariato che avrà sede negli uffici della Fao di Roma e di Brasilia. Una struttura piccola, efficiente e provvisoria, composta da personale specializzato, per contrastare l’insicurezza alimentare che coinvolge 730 milioni di persone in tutto il mondo. “Oggi il mondo produce cibo più che a sufficienza per sradicare la, quello che manca è creare le condizioni per l’accesso al cibo, mentre la spesa per gli armamenti è aumentata del 7% nell’ultimo anno, raggiungendo i 2,4 trilioni di dollari. Invertire questa logica è un imperativo morale di giustizia sociale ed è essenziale per lo sviluppo sostenibile che cerchiamo”, ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, aprendo la riunione.