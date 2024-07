Chi è Ella Emhoff la figlia acquisita di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nel 2014,si è sposata a Santa Barbara con l’avvocato ebreo-californiano Douglas, classe 1964, è un rinomato legale specializzato in intrattenimento e proprietà intellettuali. Sebbene la coppia non abbia avuto figli insieme, la vicepresidente è molto legata a Cole ed Emma, i due figli di Douglas con Kerstin, una produttrice di Hollywood. “Doug mi piaceva già, ma sono stati Cole edad attrarmi “, ha scritto su “Elle” nel 2019. I duestri la chiamano affettuosamente “Momala”, storpiando il suo nome “” con “Mom”, mamma in inglese., ladi, futura “First Model”, il cui nome è un omaggio alla cantante jazzFitzgerald, ha 22 anni ed è una studentessa d’arte alla Parsons School of Design di New York, dove ha scelto il tessile come specialità.