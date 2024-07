Atp 250 di Kitzbuehel Berrettini-Moreno de Alboran | orario e dove vedere la sfida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Kitzbühel, 24 luglio 2024 - Continua il momento d'oro di Matteo. La vittoria per 7-6, 7-6 ai danni della teste di serie numero 2 dell'Atp 250 di, il cileno Alejandro Tabilo, ha permesso al tennista romano di ottenere un posto nei quarti della manifestazione austriaca. Il classe '96, che era reduce dall'affermazione contro il russo Pavel Kotov, ha centrato il settimo successo consecutivo, tutti quanti arrivati senza concedere neppure un set al rivale di turno. Inoltre, con i due conquistati contro Tabilo, il classe '96 è salito a quota otto tie-break vinti di fila. In questo 2024,ha perso solo una volta sulla terra rossa, contro Miomir Kecmanovic a Monte-Carlo. Per il nostro portacolori il bilancio su questa superficie recita 12 successi su 13 incontri. L'italiano sta quindi vivendo un gran periodo di forma e non vuole fermarsi.