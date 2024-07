Aereo precipita al decollo salvo solo il pilota | le immagini impressionanti | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Undi linea che trasportava 19 persone si è schiantato ala Kathmandu, uccidendo 18 persone e lasciando unsopravvissuto, il, che è stato tratto in, ha dichiarato la polizia della capitale nepalese. Negli ultimi decenni il Nepal è stato teatro di numerosi incidenti mortali con aerei ed elicotteri. Il volo della Saurya Airlines trasportava due membri dell'equipaggio e 17 membri dello staff della compagnia aerea nepalese per un volo di prova, ha dichiarato il portavoce della polizia nepalese Dan Bahadur Karki. «Ilè stato salvato ed è in ospedale», ha aggiunto. In totale sono stati trovati «18 corpi, tra cui quello di uno straniero», ha detto il portavoce, aggiungendo che saranno sottoposti ad autopsia.