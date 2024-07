Tunué compie 20 anni

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 23 luglio 2024) Il 23 luglio 2004 veniva costituita, a Latina, la casa editrice. Il primo libro, un saggio in formato tascabile dedicato a Will Eisner, usciva a marzo del 2005. Laventie prendono il via dodici mesi di festeggiamenti tra novità e iniziative speciali. Ventiintensi e ricchi, dai primi titoli di saggistica all’acquisizione nella propria squadra di autori internazionali di primo piano come Paco Roca, Shaun Tan, Tony Sandoval, Peter Kuper, Amélie Fléchais, Gene Luen Yang; dalla prima collana di graphic novel per ragazze e ragazzi, i «Tipitondi», ai prestigiosi riconoscimenti come il Premio Strega Ragazze e ragazzi miglior narrazione per immagini a I Pizzly di Jérémie Moreau; dalla serie di successo mondiale Monster Allergy al fenomeno PERA TOONS.