Tragedia sul lavoro | operaio di 20 anni muore folgorato davanti a un collega

(Di martedì 23 luglio 2024)oggi intorno alle 14.30. Un incidente sulsi è verificato a Collecchio. Un 20enne dipendente della ditta Green Energy è rimastodurante i lavori elettrici presso un'abitazione a Gaiano. La vittima sarebbe deceduta sul colpo. Un, nel tentativo di soccorrerlo, è rimasto ferito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la Medicina del, il personale del 118 e il pubblico ministero di turno. Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità, ma si ipotizza che durante alcuni scavi siano stati tranciati dei cavi elettrici, causando la folgorazione del giovane. (Notizia in aggiornamento)