Tragedia a Scampia | Due Bimbe in Rianimazione e 800 Sfollati in Cerca di Sistemazione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Napoli - Due delle sette bambine ricoverate all’Ospedale Santobono di Napoli dopo il crollo di un palazzo asono in gravissime condizioni. Le piccole, di 7 e 4 anni, sono attualmente incon prognosi riservata. La più grande è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico per monitorare la pressione intracranica, mentre la più giovane ha subito una craniectomia decompressa. Entrambe presentano lesioni cerebrali gravi e sono sotto stretto controllo medico. Le altre tre bambine coinvolte, di 10, 9 e 2 anni, hanno riportato fratture ossee significative e sono in attesa di interventi ortopedici. Due ulteriori pazienti, di 4 e 2 anni, hanno subito contusioni multiple e traumi vari, ma non necessitano di interventi chirurgici immediati. Circa 800 abitanti della Vela Celeste, inclusi 300 minori, sono stati evacuati a causa del crollo avvenuto nella notte.