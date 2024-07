Roma Aiuto mi sta rapinando | baby-borseggiatore fermato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 luglio 2024) Tenta di rapinare un 62enne, ma vienee arrestato dai. Protagonista un giovanissimo malvivente arrestato daidel Nucleo Scalo Termini. Il 16enne di nazionalità algerina, senza fissa dimora, era un volto già noto alle forze dell’ordine, e stavolta gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. Iintervengono per una tentata rapina ai danni di un 62enne – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comIl minorenne, in via Marsala, nei pressi della Stazione Termini è stato bloccato da duedel Nucleo Scalo Termini, liberi dal servizio e appena giunti al reparto, dopo il periodo formativo alle scuole allievi