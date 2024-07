Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Kevin Derimane al. Lo hato Pep, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del test amichevole contro il Celtic a Chapel Hill, in North Carolina. “Kevin non se ne” ha chiarito il tecnico spagnolo, mettendo a tacere tutti i rumors su un possibile trasferimento del calciatore belga in Arabia Saudita. “Sono molto soddisfatto della squadra. Non so cosa succederà sul mercato né se qualcuno se ne, ne parleremo. Non escludo l’arrivo di nuovi giocatori, ma all’85-95% la squadra rimarrà la stessa dell’anno scorso – ha aggiunto, che infine ha analizzato proprio l’aspetto economico – Portare un paio di giovani per mantenere le cose fresche è necessario, ma non possiamo cambiare 6-7 giocatori ogni anno: è insostenibile“.: “Denon se ne” SportFace.