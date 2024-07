LIVE Darderi-Ajdukovic 6-1 0-2 ATP Umago 2024 in DIRETTA | break del croato a inizio 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-VAN ASSCHE LADI BERRETTINI-KOTOV 0-2 Diventano tre le risposte vincenti consecutive di. 40-A Due di fila, palla. 40-40 Risposta vincente di rovescio lungolinea. 40-30 Doppio fallo (1°). 40-15 Prima vincente, l’ennesima! 30-15 In rete anche il dritto di. 30-0 In rete il dritto di. 15-0 Non risponde di rovescio il. 0-1 Tiene la battuta e parte bene nel set. A-40 Servizio e coppia di dritti. 40-40 Gran cross didi rovescio. 40-30 A segno con il rovescio lungolinea. 30-30 Nastro vincente per il. 15-30 Gratuito di dritto dopo il servizio. 15-15 Risposta molto profonda di rovescio dell’azzurro. 15-0 Servizio e dritto