Lavori alla Murg Natalini | | Bisogna aspettare ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Medicina d’urgenza, c’èda. Non èdato sapere quando finiranno i, che da inizio anno è stata momentaneamente trasferita al piano del Pronto soccorso, con temporanea riduzione di posti letto. A spiegarlo è la stessa Nicoletta: "Istanno andando avanti, ma non siamo arrivaticonclusione – dice il direttore – Un conto è fare un lavoro dall’iniziofine, un altro conto è farne una parte e poi ripartire. Chi ha preso l’appalto della seconda parte si è ritrovato una situazione che ha reso necessario un lavoro preliminare più lungo. Quindi non c’è nessun problema particolare: semplicemente, la ditta che ci deve lavorare ha dovuto impiegare più tempo prima di riuscire a partire effettivamente".