Jim Ross | Spero di esserci a Londra

(Di martedì 23 luglio 2024) Jim, fra le voci più famose e riconoscibili del wrestling, ha fatto parte del team di commento della AEW sin dalla sua nascita nel 2019 ma, a causa di molteplici problemi di salute, è stato sempre meno presente in TV negli ultimi anni. Quest’anno è apparso solamente nei PPV per commentare i match più importanti. Non è un segreto che la tasferta aper commentare All In sarebbe una gran fatica per JR ma, durante un episodio del suo podcast “Grilling with JR”, si è comunque espresso favorevole a commentare l’evento al Wembley Stadium. JR is All In (?) “Mi fa sentire bene sapere che alla gente importa ancora qualcosa, perché a me importa eccome.di. Non è ancora una garanzia, ma è qualcosa a cui sto puntando L’anno scorso ho commentato un paio di incontri e mi è bastato, quindi vedremo come andrà questa volta.