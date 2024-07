I 10 migliori Moscato d’Asti entro i 15 euro e un abbinamento pazzesco

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 luglio 2024) Low alcol, fragrante, a dir poco versatile. Ilè un vino che sa di estate. Eppure è consumato soprattutto a Natale, accanto a un panettone, unsenza dubbio vincente ma limitante. A noi ilpiace a tutto pasto. In redazione qualcuno continua a ostinarsi ad abbinarlo alla mozzarella di bufala, accostamento non per tutti ma effettivamente ha un suo perché. Ultimamente l’abbiamo testato con uno dei piatti dell’estate: l’insalata di pomodori e pesche. Fantastico, provate e ci direte. I registri fruttati si rilanciano perfettamente. Abbiamo lavorato su una selezione di 10della vendemmia 2022 al di sotto dei 15. Siamo convinti che leversioni si esprimono al meglio a due anni dalla vendemmia, alcuni produttori come Ca’d’Gal hanno dimostrato anche il sorprendente potenziale d’invecchiamento di alcune piccole produzioni.