Dramma per Djokovic | problema gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 23 luglio 2024)per: ecco trovato ilche potrebbe avere in questo momento il tennista serbo. La situazione Novak, per la prima volta da quando gioca le Olimpiadi, si presenterà al torneo a cinque cerchi senza aver mai vinto un titolo. Il 2024 è un anno difficile per il tennista serbo, che non riesce a esprimersi al meglio. Si, l’età avanza e i giovani hanno più forza. Ma lui, con il carattere che ha, vuole ancora dimostrare di essere uno dei più forti al mondo.(Lapresse) – Ilveggente.itA Wimbledon, però, Alcaraz ha avuto vita facile in finale. Lo spagnolo ha praticamente distruttoche raramente nel corso del match ha avuto la forza fisica, e mentale, di reagire. E l’atteggiamento non è passato inosservato ed è stato analizzato anche da uno che lo conosce davvero bene.