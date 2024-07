Domenico Cuomo al Giffoni | Mi piace guardare i classici Disney non pensate al male perché una volta che si sceglie il bene diventa tutto più semplice

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 23 luglio 2024)infiamma ilFilm Festival 2024. L’attore è stato ospite durante la manifestazione e si è intrattenuto con i ragazzi tra selfie e blu carpet. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato sui suoi progetti lavorativi e gusti cinematografici. Intervista all’attoreNon solo Mare Fuori.farà parte la terza stagione della fiction Rai ‘Un Professore‘. Inoltre è il protagonista del film di Brando De Sica dal titolo ‘Mimì – Il principe delle tenebre‘. Noi di Superguidatv eravamo presenti al Festival die abbiamo chiesto all’attore qualche anticipazione sul personaggio di Mimmo in ‘Un Professore 3‘. Bisogna vedere la serie, per capire cosa succederà nella terza stagione bisogna vederla. Non posso dire altro. Da fruitore di serie tv, quale guardi? Guardo molto il genere fantasy,quello che è fantasia. Mi piacciono molto i cartoni animati.