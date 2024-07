Crollo Scampia | Zinzi Lega silenzio e dolore per grande tragedia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma. “Solidarietà e cordoglio per la gravissimaavvenuta a, con ildel ballatoio della Vela Celeste che ha causato due morti e tredici feriti, tra cui anche minori. Questo è il tempo dele del. Siamo vicini alle mamme, ai papà, ai bambini e agli anziani che stanno vivendo momenti difficili. In attesa che la giustizia chiarisca cosa è accaduto, rivolgo un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine a quanti sono intervenuti in maniera tempestiva per soccorrere un’intera comunità in lutto”. Lo dichiara il deputato campano della, Gianpiero