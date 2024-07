Concorsi start – smart per giovani medici al via le selezioni per l’Asl Toscana sud est

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 lugli0 2024 – Oltre 50 le persone presenti questa mattina per quattro specialità mediche per le aree interne. Idella Regionesono dedicati ae specializzandi dell’ultimo anno e prevedono l’assunzione a tempo indeterminato Sono iniziate questa mattina ad Arezzo Fiere le prove per quattropromossi dalla Regioneper incentivare la carriera e le prospettive occupazionali diin alcuni presidi delle aree interne dell' azienda Aslsud est. Sono oltre 50 le candidate e i candidati che questa mattina si sono presentati dopo aver risposto ai bandi per quattro posti nelle discipline di radiologia,na interna, organizzazione dei servizi sanitari di base e psichiatria.