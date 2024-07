Come sarà il tempo ad agosto Meteo Giuliacci cosa ci dobbiamo aspettare nel mese delle vacanze

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Un’estate calda, ma forse non un’estate da record. In attesa di fare i confronti con le stagioni degli anni passati gli italiani tra giornate afose e qualche acquazzone si stanno godendo, chi più chi meno, le agognate ferie estive. Mac’è da aspettarsi daldiin arrivo? Ci siamo affidati alle previsioni di, una sicurezza in questo ambito. Va detto che il caldo record non si può prevedere con certezza, conoscete il detto “nessuno ha la sfera di cristallo”. Inutile quindi far raffronti con le ondate di calore più intense del 2003, 2015, 2017 o persino la scorsa 2023. In ogni caso secondo gli esperti se i trend degli ultimi anni dovessero essere confermati il caldo africano dovrebbe dominare il periodo con “temperature che potrebbero raggiungere 35°C o più“. Leggi anche: Richiamo alimentare, 6 prodotti ritirati da supermercati e negozi.