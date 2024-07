Cesena Curto e Ceesay in gruppo Antonucci può arrivare in settimana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) E’ arrivato ieri, a, il difensore Marco, ha sostenuto le visite mediche e già oggi sarà ad Acquapartita, agli ordini di mister Michele Mignani., classe 1999, arriva dal Como e si lega al Cavalluccio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Stesso vale per l’esterno svedese di origine gambiana Joseph, pure in prestito con diritto di riscatto dai campioni svedesi del Malmö. Anche lui ieri sera ha raggiuntoo oggi dovrebbe sottoporsi alle visite mediche prima di aggregarsi ai nuovi compagni di squadra, in ritiro, ad Acquapartita. Siachesaranno ufficializzati oggi dal club bianconero.