Calcio serie D Trestina al via | È una sfida che si rinnova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)– Primo giorno di scuola per ilche si è radunato al Casini agli ordini del neo tecnico Simone Calori, in vista del prossimo campionato diD, con il presidente Leonardo Bambini, il vice Valerio Galizi, il dg Lorenzo Bambini e il ds Sante Podrini a fare gli onori di casa e accogliere i tanti nuovi arrivati in un organico rivoluzionato. "Saranno gli stimoli – ha sottolineato subito il presidente Bambini – a fare la differenza. É unache sianno dopo anno. Portare un paese di 3mila abitanti a competere con realtà come Siena, Grosseto, Livorno è per noi grande motivo di soddisfazione. Come dice sempre il nostro vicepresidente Valerio Galizi, siamo fuori categoria. Perché abbiamo puntato su Calori? La scelta è legata al fatto che, ogni volta che siamoti, mi ha colpito per il suo atteggiamento".