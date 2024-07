Busta paga più alta aumenti di stipendio da 160 euro | ecco per chi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) Un aumento inda 160. Questa è la proposta presentata dall’Aran nella riunione di oggi per il rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 per le Funzioni centrali. Un aumento di, quindi, che è stato “consegnato ai sindacati”, come annunciato al termine dell’incontro dal presidente dell’Aran, Antonio Naddeo. La proposta prevede infatti anche una bozza con la tabella degli incrementi degli stipendi tabellari sulla retribuzione base:che assorbono gli acconti erogati dallo Stato nel dicembre 2023 per tutto il 2024, consolidandoli nel contratto collettivo.più, quanto aumentano gli stipendi e per chi Gli incrementi, sottolinea ancora Naddeo, sono “unici per tutto il comparto: ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, e permettono di avere risorse residue dall’ammontare complessivo”.