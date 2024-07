Acquista criptovalute ma viene truffato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Pensa diretramite il canale Telegram ma perde mille euro: nei guai 42enne napoletano residente a Cosenza. Domenica i poliziotti, al termine delle indagini lo hanno denunciato a piede libero per truffa. A fine giugno la vittima, 40enne tunisino si è rivolto al commissariato. Ha versato il dovuto per lesull’iban indicato e dopo pochi minuti si è visto accreditare sul proprio conto la somma investita più gli interessi. Così ha chiesto dire cripto valuta Usdt per un controvalore di mille euro. Un altro utente gli ha indicato le modalità di pagamento. Aveva inviato anche copia del suo documento di identità. Il 40enne lo ha fatto e poi ha aspettato il riaccredito della somma con interessi, come già accaduto.