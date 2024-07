Urso Transizione 5 0 operativo nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Il piano5.0 neidovrebbe essere pienamente, con il portale che consentirà a ciascuna impresa di prenotarne l'utilizzo": la misura "può disporre di quasi 13 miliardi di euro nel 2024 e 2025, negli anni decisivi per vincere la sfida dell'innovazione digitale e green". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, ad un webinar di Confindustria sul piano5.0. "Questo piano è il primo e l'unico in Europa che mette insieme in un'unica misura le due transizioni, quella digitale e quella energetica - ha spiegato il ministro -: ladigitale con l'evoluzione di Industria 4.0, laenergetica con l'efficientamento e la riduzione dei consumi, e nel contempo con l'utilizzo della tecnologia green". "5.0 - ha proseguito-, diversamente da Industria 4.