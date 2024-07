Tragedia nel fiume Bruna Muore annegato a 36 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Scappare dalla guerra in Somalia e morire in undella Maremma, dove aveva trovato una comunità che lo aveva accolto e in cui si era integrato. Questa la tragica fine di Doumbia Moussa, conosciuto come Ben, il 36enne originario della Somalia che ieri ha avuto un malore mentre stava facendo il bagno nelle acque del, a Bozzone, località che si trova sul confine tra Castiglione e Gavorrano. Laè avvenuta davanti agli occhi della sua compagna, che ha dato l’allarme chiamando il 118. La storia di Ben è fatta di guerre e viaggi, con il sogno di un’officina propria e il desiderio di ritornare nel suo Paese. Il 36enne, originario di Danane, era arrivato in Italia seifa scappando dalla guerra civile dove aveva perso la vita suo padre, un generale dell’esercito. L’Italia, per chi scappa come Ben è la terra dei sogni e della speranza di un nuovo inizio.