Tenzone argentea bene i nostri

(Di lunedì 22 luglio 2024) In archivio positivamente, per i tre sestieri ascolani coinvolti, la, il campionato di A2 per sbandieratori e musici che nel weekend si è svolto ad Ascoli con la partecipazione di venti gruppi provenienti da tutta Italia. Piazzarola, Sant’Emidio e Porta Tufilla chiudono nella ‘top ten’ della classifica combinata e, almeno, dimostrano di potersela giocare anche con i più forti. Da un lato, gli ascolani blindano il mantenimento della categoria festeggiando una strameritata salvezza. Dall’altro, però, c’è un pizzico di rammarico per non aver conquistato la promozione nellaAurea. Nella combinata, il sestiere migliore è la Piazzarola, sesta, seguita da Sant’Emidio al settimo posto e da Porta Tufilla al nono. A salire in A1 sono gli sbandieratori di San Giovanni, dominatori del campionato, le Torri Metelliane e Maestà della Battaglia.