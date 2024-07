‘SummerSlam’ adrenalina e spettacolo in prima tv domenica 11 agosto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo il successo di WRESTLEMANIA XL, trasmesso ad aprile,11a partire dalle 21:25 arriva in esclusiva su DMAX (canale 52) un altro imperdibile evento premium targato WWE: SummerSlam. L’appuntamento, che si terrà il 3a Cleveland (Ohio), è il secondo pay-per-view più importante della WWE. E torna in chiaro in Italia per lavolta dal 1992, offrendo un’occasione unica a tutti i fan italiani. La trasmissione su DMAX avrà una durata totale di circa 4 ore con il commento esperto di Luca Franchini e Michele Posa, storiche voci del wrestling in Italia. Oltre alla messa in onda televisiva, l’evento sarà anche in live streaming e on-demand su discovery+, dove resterà accessibile per le tre settimane successive. Foto da Ufficio StampaTra i match di punta, lo scontro tra Liv Morgan e Rhea Ripley per il Women’s World Championship.