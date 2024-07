Stefania Rota uccisa con un batticarne e trovata morta due mesi dopo | 15 anni e 8 mesi al cugino Ivano Perico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024), ex agente di commercio di 62di Mapello, provincia di Bergamo, è stato condannato a 15e 8di carcere per l’omicidio della cugina e vicina di casa. La Corte d’Assise di Bergamo ha riconosciuto le attenuanti generiche e applicato la riduzione di pena prevista dal rito abbreviato. La pm Letizia Ruggeri aveva richiesto una condanna a 15e 6, mentre l’avvocata difensiva Roberta Campana aveva chiesto il minimo edittale. Il delitto è avvenuto l’11 febbraio, nell’abitazione di, a Mapello. Vennecon un, ma il corpo fu ritrovato solo il 21 aprile, oltre due, quando i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Mapello forzarono la porta d’ingresso della villetta dove viveva da sola. Ad allertarli erano stati alcuni conoscenti preoccupati per la prolungata assenza della 62enne.