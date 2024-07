Si è sposato davvero! L’annuncio a sorpresa e ora il Sì in Toscana per il più riservato della tv

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’aveva annunciato, anche se solo due settimane fa, e ora si è: dopo Federico Chiesa, Pecco Bagnaia e Paulo Dybala è stato celebrato l’ennesimo matrimonio vip di questa estate 2024. Le poche immagini delle nozze, che sono andate in scena in, sono arrivate sui social e come riferito dal sito TGCom24 l’attore e la compagna si sono scambiati le promesse in “un agriturismo tra lucine, tavoli imbanditi e tanto divertimento”. Lo sposo ha anche cantato la celebre canzone di Antonello Venditti, colonna sonora del film che gli ha dato la fama, ‘Notte prima degli esami’. Stiamo parlando ovviamente di Nicolas Vaporidis, attore e vincitore dell’Isola dei Famosi che ha detto Sì alla sua Ali Rinaldo, la fidanzata per metà italiana e per metà inglese. Leggi anche: “Belli da impazzire!”.