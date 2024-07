Pavia attraversamenti pedonali più sicuri davanti al Castello | al via i lavori in viale XI febbraio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Proseguono iper la realizzazione di isole salvapedoni nelle strade più trafficate e, di conseguenza, più pericolose della città. Sono partiti oggi iper l'intervento di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale con la realizzazione di isola salvagente inXI, in corrispondenza dell'ingresso alVisconteo. Durante i, è istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per la soppressione degli stalli auto lungoXIin prossimità delle aree di intervento. E la viabilità verrà gestita con senso unico alternato mediante movieri o semaforo mobile. Saranno consentiti i regolari transiti veicolare e pedonale, come anche l’accesso ai passi carrai, gli ingressi condominiali e agli esercizi commerciali.