Nocera Superiore Amato FdI | Rappresenterò la sintesi dei sedici candidati della lista

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Che sia un nuovo inizio ricco di speranze e opportunità per la città, al di là delle posizioni singole edistinzione tra chi deve amministrare e chi deve fungere da stimolo e da controllo” – la nota di Carmine, consigliere provinciale in carica di Fratelli d’Italia e consigliere comunale aappena rieletto con un numero notevole di voti per lacivica La Nostra Terra. “Il ringraziamento è d’obbligo a tutto l’elettorato che ha riposto ancora una volta fiducia nel lavoro e nella serietà del sottoscritto – sottolinea– apprezzando la missione che mi ha sempre animato, operare in ogni ambito e in ogni sede per il bene dell’intera comunità di. Il ringraziamento si estende a tutti i compagni di avventura. Ioladei. E’ stata una battaglia non semplice.