Mussa all Pergolettese | Inter 2-1 di prestigio! Mi interessava una cosa

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo il 2-1 di Appiano Gentile tra, l’allenatore della squadra di Crema ha parlato ai canali ufficiali del suo club. Sottolineando le sue impressioni dopo il test di questa sera vinto proprio dai nerazzurri. PRESTAZIONE DIFENSIVA – Da, l’allenatore Giovannieraessato in particolare da unariguardo alla prestazione dei suoi giocatori: «Da un punto di vista di prestazione molto bene, abbiamo subito il giusto contro una squadra molto più avanti di noi su tutti i livelli. Siamo stati sul pezzo senza scomporci più di tanto, facendo giocare tutti. Miessava la tenuta difensiva e quella l’abbiamo avuta»., 2-1 di “”: il commento di GiovanniRISULTATOSO – Giovannipoi non si lascia scoraggiare dalla sconfitta, anzi, si ritiene soddisfatto per la prestazione.