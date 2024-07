Meccatronica | il comparto varrà 3 miliardi di dollari entro il 2025 Le dichiarazioni di PMP Srl di Treviolo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Laè una specializzazione sempre più importante nel mondo dell’automazione e della produzione industriale. Definibile anche come base centrale di manufatti specifici, conoscerà uno sviluppo importante nei prossimi anni. Secondo l’analisi e le previsioni del settore riportate dal sito www.grandviewresearch.com, la dimensione globale del mercato delle macchine per l’ingegneria di precisione è stata valutata 13,07dinel 2022 e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6,1% dal 2023 al 2030. Il mercato, negli ultimi anni, chiede sempre di più soluzioni avanzate di lavorazione di precisione preoccupandosi in special modo della riduzione dei tempi di fermo macchina per aumentare l’efficienza produttiva.