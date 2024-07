L’Atletico mette il turbo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Fervono i preparativi in casa Atletico Lucca Women, per allestire una squadra competitiva, in vista del nuovo campionato, che sarà il debutto nella categoria femminile per la società rossonera. Dal San Giuliano, formazione che nella passata stagione ha giocato in Eccellenza sono arrivate, l’attaccante Irene Pieroni, i difensori Chiara Maggi, Laura Migliavacca e le centrocampiste Elena Acciari e Simona Iuliano. Arrivi in casa rossonera anche dal Blues Pietrasanta, formazione che si è aggiudicata il campionato di Eccellenza, con il difensore Valentina Barsotti e la centrocampista d’esperienza Maria Fricano, mentre è arrivata svincolata Matilda Bernardoni. Siamo solo all’inizio del mercato e sicuramente alLucca Women arriveranno altre giocatrici d’esperienza, che assieme alle più giovani cercheranno di rinforzare la prima squadra guidata da Stefano Cordeschi.