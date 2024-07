In Cina la fiducia non si ricostruisce tagliando i tassi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 luglio 2024) La sensazione, a pochi giorni dalla chiusura del plenum (la riunione dei più importanti membri del partito), è che si sia persa l’ennesima occasione buona. E forse è stato proprio così. Niente sterzata, niente svolta, ma puro e semplice mantenimento dello status quo. In buona sostanza, continuare a puntare sugli investimenti e l’industria, come avvenuto finora, ma con una grossa differenza. Anziché sviluppare i settori tradizionali dell’industria cinese (l’acciaio, le grandi infrastrutture), il governo vuole rafforzare la crescita di settori nuovi, più tecnologici e più strategici, come per esempio quello delle automobili elettriche. Di fatto, nella testa di Xi Jinping c’è la voglia di rimanere fabbrica del mondo. Questo sembrerebbe aver deluso gli investitori, che forse si aspettavano azioni concrete per una maggiore liberalizzazione del mercato.