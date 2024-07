Il folletto che fa sognare l' Italia | giochi a Parigi dove può arrivare Lorenzo Simonelli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) «Voglio farlo anche io». Sono le 14 e 54 dell'1 agosto 2021 quando un giovane atleta azzurro di belle speranze pronuncia questa frase. È davanti alla televisione con i parenti e alcuni amici ma non si rivolge a loro, non lo dice a nessuno in particolare, è una frase che esce così, spontanea, e passa inosservata nell'estasi perla vittoria olimpica di Marcell Jacobs nei 100 metri, dieci minuti dopo quella di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Quel giovane azzurro di 19 anni si chiamae in quel preciso istante inizia la sua storia da atleta di massimo livello. Poco più di un mese fa si è fatto conoscere da tutta. Ma chi è questo pazzo che sorride prima di cominciare la finale di una gara agli Europei? Sembra prenderla sotto gamba e invece, signore e signori, è fatto così. E meno male.