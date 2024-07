Harris batterà Trump? I dubbi dei Dem

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 luglio 2024) 17.00 Kamalaè davvero in grado di sconfiggere Donald? Ilo ha fatto rinviare a Joe Biden più volte la decisione di abbandonare la corsa per la Casa Bianca.espressi in privato, dopo il sostegno dato in pubblico. Bill e Hillary Clinton hanno subito appoggiato la. Ma alcuni big Dem, come Nancy Pelosi,Jeffres,Schumer, Obama devono ancora esprimere il sostegno. "Navigheremo in acque inesplorate.Ma ho fiducia che il nostro partito creerà un processo da cui emergerà un candidato eccezionale", ha sottolineato Obama.